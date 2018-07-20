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15:45, 20 июля 2018 365
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Скульптуру зубра у гостиницы «Амакс» оставят

Скульптуру зубра у гостиницы «Амакс» оставят

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Демонтировать стального зубра у гостиницы «Амакс» не будут. Об этом сообщила пресс-службе горадминистрации.

В мэрии заявили, что никто не жаловался скульптуру, поэтому вопрос о демонтаже не рассматривали.

Напомним, зубра из нержавеющей стали установили у гостиницы «Амакс» в апреле этого года. Скульптуру из нержавеющей стали установили в честь обитателей Окского заповедника — краснокнижных зубров. В мае главный архитектор области Дмитрий Васильченко назвал арт-объект «художественной самодеятельностью».


© RZN.info

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