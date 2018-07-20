Жители комплекса бизнес-класса «Наследие» поделились впечатлениями о новом доме и его презентации

Жители сданного комплекса бизнес-класса «Наследие» поделились впечатлениями о новом доме и его презентации, которую для них провела компания «Мармакс».
Гендиректор инвестиционно-строительной группы Юрий Юров поблагодарил всех жильцов за доверие к компании «Мармакс». «Для каждого из нас дом — это не просто бетон, стены, строительные материалы. Чаще всего для детей это целая жизнь, целый мир», — сказал он.
Выступая перед собравшимися, Юров также пожелал жителям комплекса получать удовольствие от жизни в новом доме.
Владельцы квартир в комплексе «Наследие» отметили, насколько им понравилась концепция, планировки, вид из окон и поблагодарили «Мармакс» «за достойный дом».
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