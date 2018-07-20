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16:19, 20 июля 2018 110
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За три месяца у заключенных рязанских колоний отобрали более 150 телефонов

За три месяца у заключенных рязанских колоний отобрали более 150 телефонов

С апреля по июнь у заключенных рязанских колоний отобрали 151 телефон. Об этом на совещании оперативных служб заявил первый замначальника регионального управления ФСИН Константин Пулкачев.

По его словам, за этот период оперативные подразделения УИС «в целом справились с поставленными задачами по поддержанию правопорядка в местах лишения свободы». В колониях не было массовых беспорядков, групповых неповиновений и побегов из-под охраны.

Однако одной из осужденных удалось сбежать из-под конвоя.

За три месяца кроме телефонов у заключенных изъяли и 662 сим-карты. 13 раз сотрудники колоний обнаружили наркотики.


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