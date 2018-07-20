Во дворе домов на улице Березовой обустроят детскую площадку

Во дворе домов №1-а и 1-е по улице Березовой обустроят детскую площадку. 19 июля местные жители встретились с представителями подрядных организаций и активистами ТОС.
Начало работ запланировали на конец июля. Предполагается, что к концу августа во дворе появятся игровой комплекс, тренажеры по имитации гребли, ходьбы и шпагата, карусель, качели, беседка-автобус, песочница и баскетбольное кольцо.
Замглавы председателя гордумы Лариса Максимова поблагодарила инициативную группу граждан «за активную жизненную позицию и неравнодушие к обустройству придомовой территории». Она выразила уверенность, что все работы выполнят в короткие сроки и с хорошим качеством.