В Рязанской области подорожали пшено и огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали пшено — на 6,5% (до 33,36 рубля за килограмм), огурцы — на 5,9% (до 52,26 рубля за килограмм) и морковь — на 5,2% (до 49,10 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительно в области подешевели капуста — на 18% (до 24,76 рубля за килограмм) и помидоры на 11,7% (до 69,91 рубля за килограмм).
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок (118,09 рубля за килограмм).
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,97 рубля за литр;
- стерилизованное молоко —55,24 рубля за литр;
- печенье — 113,88 рубля за килограмм;
- карамель — 190,19 рубля за килограмм;
- творог — 217,97 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.