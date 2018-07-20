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10:07, 20 июля 2018 176
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В Рязанской области подорожали пшено и огурцы. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали пшено и огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали пшено — на 6,5% (до 33,36 рубля за килограмм), огурцы — на 5,9% (до 52,26 рубля за килограмм) и морковь — на 5,2% (до 49,10 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно в области подешевели капуста — на 18% (до 24,76 рубля за килограмм) и помидоры на 11,7% (до 69,91 рубля за килограмм).

Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок (118,09 рубля за килограмм).

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,97 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко —55,24 рубля за литр;
  • печенье — 113,88 рубля за килограмм;
  • карамель — 190,19 рубля за килограмм;
  • творог — 217,97 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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