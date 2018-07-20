В Рязани появится центр обучения студентов с инвалидностью

В РязГМУ появится ресурсный учетно-методический центр по обучению студентов с инвалидностью. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Отмечается, что рязанский медуниверситет стал частью Всероссийского проекта по развитию инклюзивного высшего образования, который стартовал в 2016 году в рамках программы «Доступная среда на 2011-2020 годы».
Сейчас разработана дорожная карта, в план которой входит создание инновационных технологий и методик инклюзивного обучения, специальной системы подготовки преподавателей к работе в инклюзивной образовательной среде, проведение консультаций и повышение квалификации сотрудников вузов-партнеров в сфере здравоохранения, а также профориентация, сопровождение обучения, и трудоустройство выпускников.
В ближайшее время появится call-центр для консультаций по вопросам инклюзивного образования, а также центр пользования техническими средствами обучения, который сделает доступным для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья современное оборудование и специализированные компьютерные программы.