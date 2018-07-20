В Приокском дерево упало на машину. Фотографию опубликовали в группе «
Инцидент произошел в пятницу, 20 июля, на улице Карла Маркса.
На снимке видно, что дерево вырвало с корнем.
Напомним, в Рязани
Фото Анны Захаровой
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В Приокском дерево упало на машину. Фотографию опубликовали в группе «
Инцидент произошел в пятницу, 20 июля, на улице Карла Маркса.
На снимке видно, что дерево вырвало с корнем.
Напомним, в Рязани
Фото Анны Захаровой
© RZN.info
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