В новой рязанской БСМП появится отделение экстренной хирургии

В новой рязанской БСМП появятся ожоговое отделение, а также отделения экстренной хирургии и нейрохирургии Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий в эфире программы «Поговорим» на
«Это необходимо для того, чтобы в одном месте сконцентрировать все необходимое. Чтобы человек поступивший туда с повреждениями разных органов мог получить весь диагностический комплексный осмотр и его быстро доставили отделение для лечения», — заявил Прилуцкий.
Он отметил, что для будущей больницы в министерстве уже подготовили список оборудования для закупки.
Министр также прокомментировал ход строительства. По его словам, уже возведены пищеблок и патологоанатомическое отделение.
Напомним, новая БСМП