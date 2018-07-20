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10:30, 20 июля 2018 506
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В новой рязанской БСМП появится отделение экстренной хирургии

В новой рязанской БСМП появится отделение экстренной хирургии

В новой рязанской БСМП появятся ожоговое отделение, а также отделения экстренной хирургии и нейрохирургии Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий в эфире программы «Поговорим» на ТКР.

«Это необходимо для того, чтобы в одном месте сконцентрировать все необходимое. Чтобы человек поступивший туда с повреждениями разных органов мог получить весь диагностический комплексный осмотр и его быстро доставили отделение для лечения», — заявил Прилуцкий.

Он отметил, что для будущей больницы в министерстве уже подготовили список оборудования для закупки.

Министр также прокомментировал ход строительства. По его словам, уже возведены пищеблок и патологоанатомическое отделение.

Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя в 2019 году.


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