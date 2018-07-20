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8:30, 20 июля 2018 767
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Утренний обзор рязанских пробок: 20 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 20 июля

Утром в пятницу, 20 июля, на рязанских дорогах не образовалось серьезных заторов. Согласно «Яндекс.Картам» движение по двум основным транспортным артериям города — Московскому шоссе и Северной окружной не затруднено.

Тем не менее, есть несколько небольших пробок на других улицах. Так, традиционно осложнено движение по улице Зубковой и проезду Яблочкова в сторону центра, по улице Есенина со стороны «Дворца пионеров», а также по улице Дзержинского в районе пересечения с Гагарина. Скорость потока на этих участках составляет около 7-10 км/ч.

На мосту через Оку продолжается ремонт, в связи с этим затруднено движение в обе стороны. Впрочем, такая ситуация будет возникать ежедневно до окончания работ.


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