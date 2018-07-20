Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:12, 20 июля 2018 632
 0    0

Рязанская область получит еще восемь мобильных ФАПов

Рязанская область получит еще восемь мобильных ФАПов

Фото: Издательство «Пресса»

Рязанская область получит еще восемь мобильных ФАПов стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий в эфире программы «Поговорим» на ТКР.

«Восемь мобильных ФАПов, которые получит регион, распределят в места с самой протяженной сетью выездов, чтобы все рязанцы могли получить квалифицированную и эффективную медицинскую помощь», — отметил Прилуцкий.

Фельдшерско-акушерские пункты строят на базе фургонов УАЗ («Буханок») и оснащают кардиомонитором, дефибриллятором, кислородным баллоном с маской. В нем можно делать ЭКГ, имеется устройство для внутривенного введения лекарств. ФАПы укомплектованы лекарствами и электропитанием на 220 и на 12 вольт.

По словам главы регионального минздрава, стоимость проекта вместе с софинансированием из областного бюджета составит около 50 миллионов рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
11:12, 20 июля 2018
Рязанская область получит еще восемь мобильных ФАПов
10:30, 20 июля 2018
В новой рязанской БСМП появится отделение экстренной хирургии
21:39, 19 июля 2018
В новом корпусе рязанского онкодиспансера будет 255 коек и восемь операционных — Прилуцкий 2
13:52, 19 июля 2018
В бюджете нет денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам — министр труда 4
13:15, 19 июля 2018
К концу года в Касимовском районе построят новый детский сад
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 598
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 994
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 030
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 15 921
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 546
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Форум