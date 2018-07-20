Рязанская область получит еще восемь мобильных ФАПов стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий в эфире программы «Поговорим» на ТКР.
«Восемь мобильных ФАПов, которые получит регион, распределят в места с самой протяженной сетью выездов, чтобы все рязанцы могли получить квалифицированную и эффективную медицинскую помощь», — отметил Прилуцкий.
Фельдшерско-акушерские пункты строят на базе фургонов УАЗ («Буханок») и оснащают кардиомонитором, дефибриллятором, кислородным баллоном с маской. В нем можно делать ЭКГ, имеется устройство для внутривенного введения лекарств. ФАПы укомплектованы лекарствами и электропитанием на 220 и на 12 вольт.
По словам главы регионального минздрава, стоимость проекта вместе с софинансированием из областного бюджета составит около 50 миллионов рублей.