Рязанцам предложили проголосовать за лучшее фото «с полей». В группе минисельхоз Рязанской области во «ВКонтакте» стартовало первое голосование за участников фотоконкурса «Вести с полей».
Конкурс стартовал 10 июля. Проголосовать за участников все желающие могут до 20:00 пятницы, 20 июля.
Победителя определят большинством голосов, он получит главный приз — сувенирный набор из чая, конфета и меда. Кроме того, по итогам голосования организаторы назовут имена еще трех участников, которых ждут поощрительные призы.
Проголосовать за лучший снимок можно