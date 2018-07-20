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13:08, 20 июля 2018 366
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Рязанцам предложили проголосовать за лучшее фото «с полей»

Рязанцам предложили проголосовать за лучшее фото «с полей»

Рязанцам предложили проголосовать за лучшее фото «с полей». В группе минисельхоз Рязанской области во «ВКонтакте» стартовало первое голосование за участников фотоконкурса «Вести с полей».

Конкурс стартовал 10 июля. Проголосовать за участников все желающие могут до 20:00 пятницы, 20 июля.

Победителя определят большинством голосов, он получит главный приз — сувенирный набор из чая, конфета и меда. Кроме того, по итогам голосования организаторы назовут имена еще трех участников, которых ждут поощрительные призы.

Проголосовать за лучший снимок можно здесь.


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