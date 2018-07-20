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10:40, 20 июля 2018 448

Рельеф-Центр и Berlingo поддержали рязанцев, поехавших на всероссийские образовательные форумы

Рельеф-Центр и Berlingo поддержали рязанцев, поехавших на всероссийские образовательные форумы

Компания Рельеф-Центр и торговая марка Berlingo поддержали рязанцев, которые отправились на крупнейшие всероссийские образовательные форумы. Для них изготовили брендированные майки-поло и наборы современных канцелярских принадлежностей.

Этим летом форумы «Территория смыслов» и «Таврида» посетят 150 рязанцев. Более 70 участников уже представили регион на сменах во Владимирской области и в Крыму.

«В рамках форума „Территория смыслов“, который проходит на берегу реки Клязьма, наши ребята приняли участие в тренд-сессиях по вопросам модернизации образования, обсудили перспективы развития студенческих клубов, а также узнали о последних инновациях цифрового мира и сферах их применения», — рассказали в пресс-службе Рельеф-Центра.

На первую смену «Тавриды» в Крыму, где собрались вокалисты, музыканты, хореографы и мастера народного художественного промысла, отправились пять активистов от Рязанской области.


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