Владимир Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста. Он заявил, что ему, как и членам правительства, не нравится ни один из вариантов реформы, передает «
Президент подчеркнул, что предлагались разные варианты. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой», — сказал он.
Он заявил, что это вопрос «очень чувствительный» для большинства россиян. Путин также добавил, что этот вопрос обсуждался на протяжении многих лет.
Глава государства также отметил, что окончательного решения по вопросу изменений в пенсионной системе пока нет.
Напомним, в середине июля Дмитрий Медведев