Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:09, 20 июля 2018 1 060
 0    0

Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста. Он заявил, что ему, как и членам правительства, не нравится ни один из вариантов реформы, передает «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что предлагались разные варианты. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой», — сказал он.

Он заявил, что это вопрос «очень чувствительный» для большинства россиян. Путин также добавил, что этот вопрос обсуждался на протяжении многих лет.

Глава государства также отметил, что окончательного решения по вопросу изменений в пенсионной системе пока нет.

Напомним, в середине июля Дмитрий Медведев заявил о повышении пенсионного возраста. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:21, 20 июля 2018
На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Китая и Белоруссии
17:09, 20 июля 2018
Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста
16:54, 20 июля 2018
Во дворе домов на улице Березовой обустроят детскую площадку
16:19, 20 июля 2018
За три месяца у заключенных рязанских колоний отобрали более 150 телефонов
15:45, 20 июля 2018
Скульптуру зубра у гостиницы «Амакс» оставят
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 629
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 082
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 113
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 15 960
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 585
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум