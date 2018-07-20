Пойманного на взятках генерала Внутренних войск приговорили к шести годам колонии

Пойманного на взятках бывшего заместителя главнокомандующего Внутренних войск (ВВ) Вячеслава Варчука приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей, передает «
Также его лишили звания генерал-лейтенанта и права занимать должности в органах государственной власти на три года.
С декабря 2015-го по февраль 2016-го года Варчук получил через своего заместителя 10 млн рублей от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск. За это вознаграждение Варчук должен был решить вопрос о выделении дополнительного финансированию.
Генерал признался в преступлении, раскаялся и пытался заключить сделку со следствием, но ему отказали. После этого он начал отрицать обвинение.
Адвокаты Варчука пообещали обжаловать приговор.