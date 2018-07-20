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13:46, 20 июля 2018 428
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После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото

После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

После ливней в Горроще начал разваливаться дом. На стенах многоэтажки №105-а по улице Островского появились трещины и обрушилась штукатурка, а в квартирах отклеились обои. Местная жительница Матасова Ирина рассказала, что дефекты появились за один день.

По ее словам, после сильных дождей ливневка с крыши затопила подвал и, предположительно, подмыла грунт под домом. «В подвале у нас две ямы под фундаментом. Они появились еще в январе, но с тех пор только увеличиваются. Их засыпали песком, но все это бесполезно», — пояснила Матасова.

Женщина отметила, что жильцы обращались с проблемой в мэрию и управляющую компанию, но причину появления ям им так и не назвали.

«Дому всего 22 года и капремонт у нас запланирован на 2032 год. Теперь мы планируем провести независимую экспертизу, чтобы проверить здание на безопасность. Мы боимся, что дом просто-напросто рухнет», — призналась собеседница.

В диспетчерской управляющей компании «Городская Роща-2» RZN.info ответили, что ремонтировать штукатурку в доме на Островского начнут в понедельник, 23 июля.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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