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12:00, 20 июля 2018 396

От луж и грязи дворы спасают ливневая канализация и парковки — «Северная компания»

От луж и грязи дворы спасают ливневая канализация и парковки — «Северная компания»

Рязанцы отмечают, что после сильных дождей во дворах многих новостроек не текут ручьи и не собираются огромные лужи, а грязные следы колес не пересекают асфальт. О том, что помогает сохранять чистоту, рассказали в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«На территории всех наших жилых комплексов сооружается хорошая ливневая канализация, которая собирает воду после дождей и отводит ее с территории дворов. Кроме того, асфальтированных парковочных мест хватает для всех автомобилей: никто не ставит машину на землю и не переносит грязь на колесах. И в-третьих, чистоту обеспечивают зеленые газоны и специальное покрытие детских и спортивных площадок», — отметили представители застройщика.

В последние годы «Северная компания» возвела жилые комплексы с благоустроенными дворами и собственной ливневой канализацией в Канищеве, Дашково-Песочне, Приокском и на Московском шоссе.


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