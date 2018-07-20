Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:53, 20 июля 2018 217

Компанию «Еламед» отметили за вклад в развитие интеллектуальной собственности

Компанию «Еламед» отметили за вклад в развитие интеллектуальной собственности

Компанию «Еламед» отметили за вклад в развитие интеллектуальной собственности. По итогам всероссийского конкурса предприятие получило дипломом третьей степени в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности».

Награждение прошло в среду, 18 июля. «Конкурс проводился с целью выявления и поощрения предприятий, имеющих достижения в сфере организации работы в области интеллектуальной собственности. „Еламед“ подтвердил свой высокий научно-технический потенциал», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что на предприятии используются инновационные технологии и процессы, имеется научно-технический центр, сформирована команда высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

«Но главное — „Еламед“ выпускает востребованную продукцию, которая реализуется как в России, так и за ее пределами», — заключили в компании.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:40, 20 июля 2018
Рельеф-Центр и Berlingo поддержали рязанцев, поехавших на всероссийские образовательные форумы
9:53, 20 июля 2018
Компанию «Еламед» отметили за вклад в развитие интеллектуальной собственности
8:59, 20 июля 2018
Пойманного на взятках генерала Внутренних войск приговорили к шести годам колонии
18:57, 19 июля 2018
В Рязанской области осудили двух убийц пожилой женщины
18:06, 19 июля 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в соседнем регионе 15-летней девушки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 590
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 950
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 012
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 15 911
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 535
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Форум