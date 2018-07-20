Компанию «Еламед» отметили за вклад в развитие интеллектуальной собственности. По итогам всероссийского конкурса предприятие получило дипломом третьей степени в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности».
Награждение прошло в среду, 18 июля. «Конкурс проводился с целью выявления и поощрения предприятий, имеющих достижения в сфере организации работы в области интеллектуальной собственности. „Еламед“ подтвердил свой высокий научно-технический потенциал», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что на предприятии используются инновационные технологии и процессы, имеется научно-технический центр, сформирована команда высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.
«Но главное — „Еламед“ выпускает востребованную продукцию, которая реализуется как в России, так и за ее пределами», — заключили в компании.