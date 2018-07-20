Фонд капремонта попытается взыскать с рязанских должников 90 миллионов рублей

Фонд капремонта Рязанской области попытается взыскать с должников 90 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
По состоянию на 19 июля, мировым судьям направлено около 7400 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по взносам на капремонт на сумму в 79 млн рублей и пени в размере 11 млн.
В фонде отмечают, что при долге меньше 500 тысяч рублей для вынесения судебного приказа не требуется присутствия должника.
«Вынесенный мировым судьей приказ имеет силу исполнительного листа: на его основании судебный пристав-исполнитель списывает со счета должника сумму долга, вместе с начисленной пеней и госпошлиной. Взыскание может быть обращено не только на денежные средства должника, но и на принадлежащее ему имущество», — говорится в сообщении.
Кроме того, приставы могут запретить гражданину выезд за границу до момента оплаты долга.