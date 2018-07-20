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9:45, 20 июля 2018 1 024
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Фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий выходных

Фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий выходных

Фестиваль «Малина», который пройдет в Рязанской области 21 июля, вошел в топ-5 туристических событий предстоящих выходных. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

В список, где фестиваль «Малина» оказался на третьем месте, также попали винный фестиваль «In Vino Veritas» в Коктебеле, фестиваль крестьянской культуры «Сенокос в Муранове» в Московской области, фестиваль сыра и агротуризма «Сырмарка» во Владимирской области и фестиваль «Струны души» в Ростовской области.

Напомним, в этом году фестиваль «Малина» пройдет на двух площадках — в Новоселках и Константинове. На празднике будут работать торговые ряды с малиной различных сортов и сувенирами, а также гастро-зона, на которой шеф-повара рязанских ресторанов представят оригинальные блюда из ягоды и проведут кулинарные мастер-классы.


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