Фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий выходных

Фестиваль «Малина», который пройдет в Рязанской области 21 июля, вошел в топ-5 туристических событий предстоящих выходных. Рейтинг составило аналитическое агентство
В список, где фестиваль «Малина» оказался на третьем месте, также попали винный фестиваль «In Vino Veritas» в Коктебеле, фестиваль крестьянской культуры «Сенокос в Муранове» в Московской области, фестиваль сыра и агротуризма «Сырмарка» во Владимирской области и фестиваль «Струны души» в Ростовской области.
Напомним, в этом году фестиваль «Малина»