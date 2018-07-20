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11:01, 20 июля 2018 1 348
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«Богатство родного края». Минприроды объявило конкурс на лучшую фотографию рязанских лесов

«Богатство родного края». Минприроды объявило конкурс на лучшую фотографию рязанских лесов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Министерство природопользования объявило конкурс на лучшую фотографию по теме «Рязанские леса — богатство родного края». Поучаствовать в нем могут все желающие.

Работы можно присылать с 25 июля по 9 сентября на адрес les.konkurs@mail.ru или «ВКонтакте». В письме с пометкой «на конкурс» необходимо указать:

  • ФИО (полностью);
  • возраст;
  • контактные данные (телефон, e-mail);
  • краткий комментарий, содержащий указание на место, где сделан снимок.

Фотографии опубликуют в официальной группе минприроды Рязанской области «ВКонтакте» c указанием имени автора.

В режиме реального времени пользователи смогут проголосовать за понравившийся кадр. Итоги конкурса объявят 10 сентября. Троих победителей наградят дипломами и ценными подарками от министерства.

Отмечается, что в случае накрутки голосов работу оценивать не будут.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (4912) 55-17-94.


© RZN.info

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