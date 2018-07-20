«Богатство родного края». Минприроды объявило конкурс на лучшую фотографию рязанских лесов

Министерство природопользования объявило конкурс на лучшую фотографию по теме «Рязанские леса — богатство родного края». Поучаствовать в нем могут все желающие.
Работы можно присылать с 25 июля по 9 сентября на адрес
- ФИО (полностью);
- возраст;
- контактные данные (телефон, e-mail);
- краткий комментарий, содержащий указание на место, где сделан снимок.
Фотографии опубликуют в официальной группе минприроды Рязанской области «ВКонтакте» c указанием имени автора.
В режиме реального времени пользователи смогут
Отмечается, что в случае накрутки голосов работу оценивать не будут.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону