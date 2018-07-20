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22:23, 20 июля 2018 291
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Рязанцев предупредили о сильном тумане

Рязанцев предупредили о сильном тумане

В ночь на субботу, 21 июля, а также утром в этот день в Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как отметили в сообщении, на территории области ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.


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