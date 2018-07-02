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14:25, 2 июля 2018 355
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Во вторник в Рязанской области ожидается дождь

Во вторник в Рязанской области ожидается дождь

Во вторник, 3 июля, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Порывы ветра могут усилиться до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +10,+15 градусов, днем +21, +26 градусов.


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