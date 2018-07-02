Во вторник в Рязанской области ожидается дождь

Во вторник, 3 июля, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила
Порывы ветра могут усилиться до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +10,+15 градусов, днем +21, +26 градусов.
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Во вторник, 3 июля, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила
Порывы ветра могут усилиться до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +10,+15 градусов, днем +21, +26 градусов.
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