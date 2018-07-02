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21:15, 2 июля 2018 589
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В Японии съели предсказателя результатов матчей ЧМ-2018

В Японии съели предсказателя результатов матчей ЧМ-2018

В Японии съели осьминога Рабьо, верно предсказавшего результаты всех матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу, передает «РИА Новости».

Рабьо угадал победу сборной над Колумбией, ничью с командой Сенегала, а также поражение в матче с Польшей. Осьминог каждый раз в бассейне верно подплывал к флагу страну-участницы игры.

Поймавший Рабьо рыбак Кисуо Абэ убил и продал осьминога на рынке вместе с другими морепродуктами. Мужчина не стал ждать очередной игры. Он надеется на появление «второго Рабьо».

Сборная Японии в понедельник, 2 июля, встречается с бельгийцами в в Ростове-на-Дону.


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