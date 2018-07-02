В Японии съели предсказателя результатов матчей ЧМ-2018

В Японии съели осьминога Рабьо, верно предсказавшего результаты всех матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу, передает «
Рабьо угадал победу сборной над Колумбией, ничью с командой Сенегала, а также поражение в матче с Польшей. Осьминог каждый раз в бассейне верно подплывал к флагу страну-участницы игры.
Поймавший Рабьо рыбак Кисуо Абэ убил и продал осьминога на рынке вместе с другими морепродуктами. Мужчина не стал ждать очередной игры. Он надеется на появление «второго Рабьо».
Сборная Японии в понедельник, 2 июля, встречается с бельгийцами в в Ростове-на-Дону.
ラビオくん…… pic.twitter.com/iTXGlUC1P6— 水原 開 (@mizuhara_kai) 29 июня 2018 г.