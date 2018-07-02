В Тамбове четырехлетняя девочка выпала из окна, пока ее родители смотрели футбол

Вечером в воскресенье, 1 июля, в Тамбове четырехлетняя девочка выпала из окна и разбилась. Об этом сообщил
По факту произошедшего начали проверку. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Как передает
«Когда наши забили, мы услышали, как отовсюду разносится: „Гол“. А спустя пару минут кто-то из дома напротив стал кричать: „Уберите ребенка с окна, уберите!“ Через какое-то мгновение послышался крик, детский писк и глухой хлопок», — рассказали соседи.
После этого мать ребенка сразу же выбежала на улицу, но девочка была уже мертва.
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