В рязанских котлетах нашли сальмонеллу,
Ветеринарная лаборатория из Москвы проверила замороженные «Столовые» котлеты. Их сделали на одном из мясоперерабатывающих предприятий области.
Небезопасную продукцию утилизировали. Виновных привлекли в административной ответственности.
Сальмонеллы вызывают у человека острую кишечную инфекцию. В мясе и молоке бактерии размножаются, не влияя на цвет и вкус продуктов. Сальмонеллы выделяют опасный токсин, который вызывает образование гнойных очагов. Болезнь сопровождается повышением температуры, болями в мышцах, тошнотой и рвотой.