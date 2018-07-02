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11:15, 2 июля 2018 349
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В рязанских котлетах нашли сальмонеллу

В рязанских котлетах нашли сальмонеллу

Фото: Pixabay.com

В рязанских котлетах нашли сальмонеллу, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ветеринарная лаборатория из Москвы проверила замороженные «Столовые» котлеты. Их сделали на одном из мясоперерабатывающих предприятий области.

Небезопасную продукцию утилизировали. Виновных привлекли в административной ответственности.

Сальмонеллы вызывают у человека острую кишечную инфекцию. В мясе и молоке бактерии размножаются, не влияя на цвет и вкус продуктов. Сальмонеллы выделяют опасный токсин, который вызывает образование гнойных очагов. Болезнь сопровождается повышением температуры, болями в мышцах, тошнотой и рвотой.


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