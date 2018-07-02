В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией

Сборная Хорватии стала соперником России в ¼ финала чемпионата мира по футболу. В воскресенье, 1 июля, хорваты обыграли по пенальти в 1/8 финала команду Дании.
Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде, в основное время завершилась со счетом 1:1.
Среди датчан на 1-ой минуте отличился Матиас Йоргенсен. За сборную Хорватии на 4-й минуте забил Марио Манджукич.
В дополнительное время голов не было.
В серии пенальти одержали победу хорваты. Их вратарь Даниел Субашич взял три пенальти в послематчевой серии, вратарь датчан Шмейхель — два.
Четвертьфинал между сборными Хорватии и России пройдет 7 июля в Сочи.
Напомним, россияне также по пенальти