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8:18, 2 июля 2018 541
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В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией

В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией

Фото: FIFA.com

Сборная Хорватии стала соперником России в ¼ финала чемпионата мира по футболу. В воскресенье, 1 июля, хорваты обыграли по пенальти в 1/8 финала команду Дании.

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде, в основное время завершилась со счетом 1:1.

Среди датчан на 1-ой минуте отличился Матиас Йоргенсен. За сборную Хорватии на 4-й минуте забил Марио Манджукич.

В дополнительное время голов не было.

В серии пенальти одержали победу хорваты. Их вратарь Даниел Субашич взял три пенальти в послематчевой серии, вратарь датчан Шмейхель — два.

Четвертьфинал между сборными Хорватии и России пройдет 7 июля в Сочи.

Напомним, россияне также по пенальти обыграли испанцев в воскресенье, 1 июля.


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