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18:15, 2 июля 2018 131
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В больнице имени Семашко откроют стационар «хирургии одного дня» для лечения катаракты

В больнице имени Семашко откроют стационар «хирургии одного дня» для лечения катаракты

Фото: Pixabay.com

В больнице имени Семашко откроют стационар «хирургии одного дня» для лечения катаракты. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Проект в офтальмологическом отделении реализуют в рамках «Бережливого производства». Главврач Людмила Сорокина пояснила, что стационар «хирургии одного дня» сократит ожидание лечения неосложненной катаракты втрое.

В областной больнице имени Семашко инструменты «Бережливой поликлиники» применяют с сентября 2017 года. Теперь их будут внедрять в работу стационара. Отмечается, что этот опыт станет первым в России.

Ранее самарские врачи изучили бережливое производство в рязанских поликлиниках.


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