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9:07, 2 июля 2018 843
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Утренний обзор рязанских пробок: 2 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 2 июля

Утром в понедельник, 2 июля, на рязанских дорогах вновь возникли крупные пробки. Наиболее длинный затор образовался на ремонтируемом Солотчинском мосту.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на три километра. Скорость автомобилей на некоторых участках не превышает трех километров в час.

«Традиционная» пробка возникла на Московском шоссе. Автомобили встряли от ТЦ «Премьер» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Скорость потока не превышает семь километров в час.

Еще один затор на Московском шоссе появился в сторону центра города от «М5 Молла» до Приокского путепровода. Скорость движения не превышает семь километров в час.

На улице Каширина пробка появилась в сторону центра города от поворота на улицу Солнечную. Машины едут со скоростью не более семи километров в час. Также движение затруднено на улице Есенина в сторону Театральной площади. Скорость потока составляет до 10 километров в час.


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