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17:39, 2 июля 2018 246
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У храма в Александро-Невском районе нашли старинный склеп

У храма в Александро-Невском районе нашли старинный склеп

Фото: Издательство «Пресса»

У храма Александро-Невском районе нашли старинный склеп. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В селе Калинино реставрируют храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, построенного в 1778 году. Когда техника сдвигала большие камни, в земле открылся вход в старинный склеп.

В куполообразной усыпальнице находился деревянный гроб. По остаткам сюртука определили, что покойник не был священником. У скелета нет обеих кистей рук.

Вероятно, захоронение относится к концу XIX — началу XX века.

«Мы можем только предполагать, кто и когда мог быть погребен у стен алтаря. Возможно, крупный благотворитель, меценат, человек, причастный к устроению храма», — отметил благочинный Александро-Невского округа, протоиерей Аркадий Безбородкин.

По словам священника, в областной архив уже отправили запрос, чтобы установить личность покойного.

«Надеемся на успешный исход дела, чтобы со временем на месте склепа установить памятную погребальную доску», — пояснил отец Аркадий.

Над склепом положили бетонную плиту.


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