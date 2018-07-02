У храма в Александро-Невском районе нашли старинный склеп

У храма Александро-Невском районе нашли старинный склеп. Об этом сообщило издательство «
В селе Калинино реставрируют храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, построенного в 1778 году. Когда техника сдвигала большие камни, в земле открылся вход в старинный склеп.
В куполообразной усыпальнице находился деревянный гроб. По остаткам сюртука определили, что покойник не был священником. У скелета нет обеих кистей рук.
Вероятно, захоронение относится к концу XIX — началу XX века.
«Мы можем только предполагать, кто и когда мог быть погребен у стен алтаря. Возможно, крупный благотворитель, меценат, человек, причастный к устроению храма», — отметил благочинный Александро-Невского округа, протоиерей Аркадий Безбородкин.
По словам священника, в областной архив уже отправили запрос, чтобы установить личность покойного.
«Надеемся на успешный исход дела, чтобы со временем на месте склепа установить памятную погребальную доску», — пояснил отец Аркадий.
Над склепом положили бетонную плиту.