Школьников наградили за лучшие сочинения о Рязанской губернии

В понедельник, 2 июля, в Доме общественных организаций школьников наградили за лучшие сочинения, посвященные 240-летию со дня образования Рязанской губернии.
На региональном этапе конкурса было представлено 97 работ. Из них жюри отобрали 16 лучших из Рязани, Касимова, Скопина, Сараев, Александро-Невского, Пронска, Сасова, Кораблина, Путятина, Шилова. Всех участников и финалистов наградили дипломами лауретов конкурса, педагогов — дипломами за подготовку.
Победители получили ценные призы от губернатора и дипломы от княгини Романовой. Зампред Сергей Филимонов поздравил всех участников конкурса от лица главы региона и пожелал им дальнейших успехов. Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина поблагодарила педагогов за работу, которую они проделали для подготовки работ к этому конкурсу.