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11:48, 2 июля 2018 1 698
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Рязанскому предприятию запретили экспортировать творожные сырки 1

Рязанскому предприятию запретили экспортировать творожные сырки

В Рязанской области творожные сырки готовили с нарушениями. Предприятию временно запретили экспортировать продукцию, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Предприятие выпускало продукцию, не подтверждая ее соответствие требованиям технических регламентов. Из-за этого производителя лишили двух разрешений на изготовление сырков.

Кроме того, в цехах нашли много нарушений. Так, на полах есть сколы, на металлических трубах в холодильных камерах — следы коррозии. На предприятии нет оборудованной моечной, а рядом с умывальниками — сушилки для рук.

Производитель также не смог предоставить документы, подтверждающие меры по уничтожению грызунов и насекомых.

Виновных привлекли к административной ответственности за недостоверное декларирование соответствия продукции и за нарушение требований технических регламентов.

Предприятию запретили экспортировать продукцию до устранения нарушений.


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