Рязанскому предприятию запретили экспортировать творожные сырки

В Рязанской области творожные сырки готовили с нарушениями. Предприятию временно запретили экспортировать продукцию,
Предприятие выпускало продукцию, не подтверждая ее соответствие требованиям технических регламентов. Из-за этого производителя лишили двух разрешений на изготовление сырков.
Кроме того, в цехах нашли много нарушений. Так, на полах есть сколы, на металлических трубах в холодильных камерах — следы коррозии. На предприятии нет оборудованной моечной, а рядом с умывальниками — сушилки для рук.
Производитель также не смог предоставить документы, подтверждающие меры по уничтожению грызунов и насекомых.
Виновных привлекли к административной ответственности за недостоверное декларирование соответствия продукции и за нарушение требований технических регламентов.
Предприятию запретили экспортировать продукцию до устранения нарушений.