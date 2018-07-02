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15:41, 2 июля 2018 250

Проект студента РГАТУ признали одним из лучших на форуме «Амур»

Проект студента РГАТУ признали одним из лучших на форуме «Амур»

В Хабаровском крае подвели итоги смены «Инженеры будущего», проходившей в рамках Всероссийского образовательного форума «Амур». В ней участвовали руководители научно-технических объединений, победители конкурсов WorldSkills, «Сириус», Олимпиады НТИ, Generation, лидеры молодежных профессиональных сообществ. Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

От Рязанской области в смене «Инженеры будущего» участвовали четыре человека, в том числе два представителя Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева — члены регионального отделения Российского союза сельской молодежи Роман Безносюк и Иван Мальгин.

Всем участникам смены предложили разработать идеи по внедрению стратегии национальной технологической инициативы и использованию современных технологий для решения основных задач по улучшению инфраструктура регионов Дальнего Востока.

На заключительном этапе экспертам презентовали 20 проектов, в их числе и проект студента 2 курса инженерного факультета Рязанского агротехнологического университета Ивана Мальгина. Его идея — реабилитация людей, перенесших инсульт, с помощью игры на фортепиано.

«Сейчас это первый этап моего проекта — разработка методики. В мире очень много частных примеров, но я хочу собрать их все в единое целое. Дальше у меня в планах с этой методикой прийти в реабилитационный центр и там набрать первую экспериментальную группу. Занимаясь с ними, буду корректировать свою методику. И уже на основе этих исследований надеюсь разработать конкретную программу, которую можно будет предложить к внедрению и применять не только в Рязанской области, но и других регионах страны», — отметил Иван Мальгин. Также благодарностью губернатора Хабаровского края за активное участие в смене форума отмечен доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин РГАТУ Роман Безносюк.

В 2018 году всероссийский образовательный форум «Амур» получил статус федерального. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь при поддержке полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе и Правительства Хабаровского края. По данным Федерального агентства по делам молодежи, площадку посетили более 1100 человек.


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