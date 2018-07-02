Правительство одобрило внедрение электронных трудовых книжек. Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязь должны до 29 октября внести проект закона, устанавливающий переходный период, передает «
Ведомства и госорганы подготовят программу информационно-разъяснительной работы среди населения и работодателей по внедрению электронных трудовых книжек.
До 1 октября Минтруд, общероссийские объединения работодателей и профсоюзов сформируют подходы, определят этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.
Ранее Дмитрий Медведев