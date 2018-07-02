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14:27, 2 июля 2018 175
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Правительство одобрило внедрение электронных трудовых книжек

Правительство одобрило внедрение электронных трудовых книжек

Правительство одобрило внедрение электронных трудовых книжек. Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязь должны до 29 октября внести проект закона, устанавливающий переходный период, передает «РИА Новости».

Ведомства и госорганы подготовят программу информационно-разъяснительной работы среди населения и работодателей по внедрению электронных трудовых книжек.

До 1 октября Минтруд, общероссийские объединения работодателей и профсоюзов сформируют подходы, определят этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.

Ранее Дмитрий Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки.


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