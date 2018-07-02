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9:32, 2 июля 2018 537
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Пожары и концерт Ольги Бузовой. Обзор новостей за выходные, 30 июня — 1 июля

Пожары и концерт Ольги Бузовой. Обзор новостей за выходные, 30 июня — 1 июля

Завершились очередные летние выходные. Пришло время вспомнить самые интересные события уикенда.

Стало известно, что в Рязани появится новый мост через Оку. Он уже есть в схеме территориального планирования Рязанской области.

Еще одна важная новость: налоговая подала иск о банкротстве «Автоколонны 1310».

В субботу, 30 июня, в Рязани выступила Ольга Бузова. За несколько дней до концерта его перенесли со стадиона в клуб, поэтому зал был заполнен под завязку, при этом основная масса зрителей оказалась внутри за час до начала.

После концерта певица и телеведущая поделилась видео, на котором она поет вместе с фанатами.

Выходные оказались по-настоящему «огненными». В Канищеве на пожаре в многоэтажке пострадали две пенсионерки, В центре Рязани сгорел нежилой дом. В Дашках Военных едва не сгорела «Пятерочка»: последствия происшествия сняли на видео. Кроме того, около Ласковского озера загорелся торфяник.

Вечером в воскресенье прошла первая июльская гроза. Рязанцы делились снимками и видео в Instagram. Жители Рыбновского района сфотографировали град.

Из-за сильного ветра на провода рухнули два дерева — в центре города и в Недостоеве.

Не обошлось без трагических случаев. За выходные утонули трое рязанцев: один мужчина в Скопинском районе, двое — у Коростова. В Рязани «тринадцатая» сплющила «четверку», а в Рязанском районе столкнулись две машины.

В Песочне разбился мотоциклист с пассажиркой. Еще одного мотоциклиста, по словам очевидцев, насмерть сбили у поворота на Поляны.

И приятная новость: родители рязанских выпускников решили сделать детям необычный подарок. Они записали видеопоздравление под песню «Ленинграда».


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