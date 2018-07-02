RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Завершились очередные летние выходные. Пришло время вспомнить самые интересные события уикенда.
Стало известно, что в Рязани появится новый мост через Оку. Он уже есть в схеме территориального планирования Рязанской области.
Еще одна важная новость: налоговая подала иск о банкротстве «Автоколонны 1310».
В субботу, 30 июня, в Рязани выступила Ольга Бузова. За несколько дней до концерта его перенесли со стадиона в клуб, поэтому зал был заполнен под завязку, при этом основная масса зрителей оказалась внутри за час до начала.
После концерта певица и телеведущая поделилась видео, на котором она поет вместе с фанатами.
Выходные оказались по-настоящему «огненными». В Канищеве на пожаре в многоэтажке пострадали две пенсионерки, В центре Рязани сгорел нежилой дом. В Дашках Военных едва не сгорела «Пятерочка»: последствия происшествия сняли на видео. Кроме того, около Ласковского озера загорелся торфяник.
Вечером в воскресенье прошла первая июльская гроза. Рязанцы делились снимками и видео в Instagram. Жители Рыбновского района сфотографировали град.
Из-за сильного ветра на провода рухнули два дерева — в центре города и в Недостоеве.