На пожаре в Приокском пострадал хозяин квартиры

На пожаре в многоквартирном доме на улице Октябрьской пострадал 65-летний хозяин квартиры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Мужчину госпитализировали.
Напомним, трехкомнатная квартира
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На пожаре в многоквартирном доме на улице Октябрьской пострадал 65-летний хозяин квартиры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Мужчину госпитализировали.
Напомним, трехкомнатная квартира
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Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.