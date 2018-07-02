На фестивале Аверкина в Сасове выступала Марина Девятова. Видео

В Сасовском районе прошел XXI фестиваль народного творчества имени композитора Аверкина. Для зрителей выступали певица Марина Девятова, ансамбль песни и пляски Центрального округа войск Национальной Гвардии, ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, академический Северный русский народный хор, а также Волжский русский народный хор имени Милославова и исполнители из разных регионов, сообщает издательство «
Фестиваль проводили в два дня: первый — в Сасове, второй — в родной деревне композитора Шафторке.
«На протяжении двух десятилетий Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору, значительно расширил свои жанровые границы. Его проведение всегда становится настоящим праздником искусства, а к участию традиционно приглашаются народные и заслуженные артисты, известные поэты, композиторы, деятели культуры из разных регионов России», — отметил глава рязанского минкультуры Виталий Попов.
Он вручил премию Рязанской области имени Аверкина в области народного творчества лауреату международных фестивалей и конкурсов вокалистов, золотому призеру Молодежных Дельфийских игр России, серебряному призеру Международных Молодежных Дельфийских игр Татьяне Тураевой из Сасова.
На фестиваль приезжали гости из Москвы и Подмосковья, Ростовской, Нижегородской, Мурманской, Воронежской, Самарской, Архангельской, Тамбовской областей, Ставропольского края, Мордовии и Чувашии. Для них организовали конкурсы и выставки живописи и изделий декоративно-прикладного творчества.
«Аверкинский» фестиваль завершился гала-концертом и салютом.