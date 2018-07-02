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12:01, 2 июля 2018 1 168
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Спасительный «Идиот». Многодетную рязанку обокрали на «Орешке»

Спасительный «Идиот». Многодетную рязанку обокрали на «Орешке»

Фото: Pixabay.com

Многодетную рязанку обокрали на «Орешке». Об этом RZN.info рассказала сама Юлия Гудова. Вечером в четверг, 28 июня, она отдыхала на пляже с детьми.

«Когда дети купались, я следила за ними возле берега, а когда вернулась — не обнаружила своей пляжной сумки, — рассказала пострадавшая. — Вместе с ней украли паспорт, деньги, банковские карты, водительские права, ключи от машины и квартиры».

Женщине удалось сохранить лишь телефон, который лежал на пляжном коврике под книгой Достоевского «Идиот».

На место происшествия она вызвала наряд полиции, который опросил свидетелей. Один из них даже смог опознать вора. По его словам, сумку украл 16-летний подросток.

Полиция возбудило уголовное дело, но пока преступника найти не удалось.

В случае, если вы нашли карты Юлии Гудовой, позвоните в редакцию: 470-700.


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