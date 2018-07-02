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17:12, 2 июля 2018 360
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Любимов вручил рязанцам медали Уткина

Любимов вручил рязанцам медали Уткина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 2 июля, Николай Любимов вручил золотые, серебряные и бронзовые медали имени Владимира Уткина.

Награды получили инженеры, конструкторы, программисты и руководители рязанских ПАО завода «Красное Знамя», конструкторского бюро «Спектр» и ООО «Плазмаинформ».

Губернатор отметил, что рязанские изобретатели и инноваторы могут конкурировать со своими коллегами не только по стране, но и в мировом масштабе.

«Мне приятно, что у нас есть новые лауреаты, удостоенные такой высокой награды, и я надеюсь, что в будущем мы ощутим на себе результаты их работы, -- сказал Николай Любимов.

Справка

Владимир Федорович Уткин — крупный ученый, конструктор ракет и космических аппаратов, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, действительный член Академий наук России и Украины, Международной академии астронавтики, президент Академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук, автор свыше 200 научных трудов.

Золотую медаль Уткина учредили в Рязанской области в апреле 2001 года, серебряную — в 2003 году.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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