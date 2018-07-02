Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:52, 2 июля 2018 573
 0    0

Любимов подписал соглашение с изобретателями и рационализаторами

Любимов подписал соглашение с изобретателями и рационализаторами

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 2 июля, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с изобретателями и рационализаторами.

Губернатор отметил работу ученых из Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

«Ежегодно выдают более сотни патентов на развитие промышленных и IT- технологий в нашей области. Наши земляки не раз становились победителями и призерами различный всероссийских и международных конкурсов. Ваш творческий и креативный подход к делу обеспечит нашему региону дальнейшее развитие и победы», — отметил Любимов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
17:39, 2 июля 2018
У храма в Александро-Невском районе нашли старинный склеп
17:12, 2 июля 2018
Любимов вручил рязанцам медали Уткина
16:52, 2 июля 2018
Любимов подписал соглашение с изобретателями и рационализаторами
16:20, 2 июля 2018
В Рязани представили эскизы памятника к 200-летию Полонского. Фото
15:41, 2 июля 2018
Проект студента РГАТУ признали одним из лучших на форуме «Амур»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 218 581
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 9
16:47, 23 июня 2018 132 553
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 36 960
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
14:12, 19 июня 2018 35 147
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:40, 30 июня 2018 33 659
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
Все новости
Форум