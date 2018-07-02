Любимов подписал соглашение с изобретателями и рационализаторами

В понедельник, 2 июля, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с изобретателями и рационализаторами.
Губернатор отметил работу ученых из Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
«Ежегодно выдают более сотни патентов на развитие промышленных и IT- технологий в нашей области. Наши земляки не раз становились победителями и призерами различный всероссийских и международных конкурсов. Ваш творческий и креативный подход к делу обеспечит нашему региону дальнейшее развитие и победы», — отметил Любимов.