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22:59, 2 июля 2018 437
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Бельгия вырвала победу у Японии на последней компенсированной минуте, проигрывая в два мяча во втором тайме. Видео

Бельгия вырвала победу у Японии на последней компенсированной минуте, проигрывая в два мяча во втором тайме. Видео

Бельгия вырвала победу у Японии на последней компенсированной минуте, проигрывая в два мяча во втором тайме. Игра на арене в Ростове закончилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Первый тайм закончился нулевой ничьей при преимуществе бельгийцев. Во втором японцы сенсационно вышли вперед, а затем удвоили преимущество.

Фавориты смогли отыграть два мяча, а победный гол забили в быстрой контратаке на последней компенсированной минуте. При этом за минуту до этого со штрафного мог отличиться Хонда, но Куртуа спас.

Бельгия вышла в ¼ финала, где сыграет с Бразилией.


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