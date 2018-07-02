Бельгия вырвала победу у Японии на последней компенсированной минуте, проигрывая в два мяча во втором тайме. Видео

Бельгия вырвала победу у Японии на последней компенсированной минуте, проигрывая в два мяча во втором тайме. Игра на арене в Ростове закончилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.
Первый тайм закончился нулевой ничьей при преимуществе бельгийцев. Во втором японцы сенсационно вышли вперед, а затем удвоили преимущество.
Фавориты смогли отыграть два мяча, а победный гол забили в быстрой контратаке на последней компенсированной минуте. При этом за минуту до этого со штрафного мог отличиться Хонда, но Куртуа спас.
Бельгия вышла в ¼ финала, где сыграет с Бразилией.