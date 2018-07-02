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18:50, 2 июля 2018 1 747
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Аркадий Фомин вручил паспорта юным рязанцам

Аркадий Фомин вручил паспорта юным рязанцам

В субботу, 9 июня, в Гербовом зале регионального парламента председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил паспорта 14 школьникам, которые добились успехов в учебе, спорте, активно проявили себя в социально значимых акциях. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Мероприятие приурочили ко Дню России. Аркадий Фомин подчеркнул, что у нашего государства тысячелетняя история, но 12 июня 1990 берет начало современная Россия — свободная и демократическая.

«Россия всегда гордилась молодежью — талантливой, смелой, инициативной, — обратился к учащимся глава регионального парламента. — Вы успешны в учебе, активно участвуете в общественной жизни, социальных акциях. Это доказывает, что вы готовы к ответственности за свои поступки, а в будущем — и за судьбу своей малой родины и всей страны. Уверен, что, осваивая знания и приобретая умения, развивая свои способности, вы сможете правильно выбрать профессию, реализовать себя, и внесёте свой вклад в развитие родного края, России», — отметил Фомин.

После торжественной церемонии для ребят и их родителей организовали экскурсию по экспозиции об истории Рязанского земства.


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