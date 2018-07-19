Житель Клепиковского района получил срок, украв бензопилу и шлифовальную машину

Житель Клепиковского района получил срок за кражу. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Ранее судимый мужчина проник в чужой сарай, откуда украл бензопилу и угловую шлифовальную машину. Злоумышленника поймали, против него возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение с нанесением значительного ущерба).
Обвиняемый пошел на сделку со следствием, дело рассмотрели в особом порядке, без исследования доказательств. В итоге ему назначили полтора года колонии.
Злоумышленника ранее судили, но в прошлый раз он отделался условным сроком. Теперь же условное наказание отменили и присоединили к сроку за кражу бензопилы и шлифовальной машины. В итоге ему назначили четыре года колонии-поселения.
Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.