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21:02, 19 июля 2018 1 380
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Житель Клепиковского района получил срок, украв бензопилу и шлифовальную машину

Житель Клепиковского района получил срок, украв бензопилу и шлифовальную машину

Фото: Pixabay.com

Житель Клепиковского района получил срок за кражу. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Ранее судимый мужчина проник в чужой сарай, откуда украл бензопилу и угловую шлифовальную машину. Злоумышленника поймали, против него возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение с нанесением значительного ущерба).

Обвиняемый пошел на сделку со следствием, дело рассмотрели в особом порядке, без исследования доказательств. В итоге ему назначили полтора года колонии.

Злоумышленника ранее судили, но в прошлый раз он отделался условным сроком. Теперь же условное наказание отменили и присоединили к сроку за кражу бензопилы и шлифовальной машины. В итоге ему назначили четыре года колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.


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