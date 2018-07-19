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17:47, 19 июля 2018 524
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В Сараевском районе 82-летняя пенсионерка несколько часов не могла выбраться из леса

В Сараевском районе 82-летняя пенсионерка несколько часов не могла выбраться из леса

Фото: Издательство «Пресса»

82-летняя жительница деревни Максимовка Сараевского района шесть часов провела в зарослях. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пенсионерку покусали мошки и комары, она практически обессилела.

«В этот день я пошла на родник за водой, — рассказывает Нина Карповна Киселева. — Родник почему-то не нашла, хотя всегда набирала там воду. Наверное, заблудилась. Сейчас не помню точно как, но оказалась в каких-то зарослях. Кричала, звала на помощь, но никто меня не слышал», — рассказала пострадавшая.

Она отметила, что с собой у нее был телефон и она позвонила дочери в Москву. Та сообщила о произошедшем соседу пенсионерки, который вместе с приятелем поехал искать женщину. Ее нашли спустя несколько часов поисков, около 9 часов вечера.

Помощь МЧС к тому времени уже не понадобилась.

Сейчас пенсионерка чувствует себя нормально, находится дома, но под наблюдением врачей.


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