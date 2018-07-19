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18:57, 19 июля 2018 69
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В Рязанской области осудили двух убийц пожилой женщины

В Рязанской области осудили двух убийц пожилой женщины

Двух жителей Спасского района осудили за убийство пожилой женщины. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

В апреле 2017 года в одном из сел Спасского района двое мужчин 1967-го и 1988-го годов рождения распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, они отправились к соседке, чтобы взять у нее алкоголь или деньги.

Та открыла дверь, но отказалась отдавать им то, что требовали злоумышленники. После этого один из них через дверной проем несколько раз ударил женщину. Она упала и мужжчина зашел в дом. Там он увидел два сотовых телефона, кошелек с деньгами и забрал их.

Мужчина, который остался с пострадавшей на террасе дома, еще несколько раз ударил ее по голове. Когда та стала звать на помощь, злоумышленник начал ее душить. Ему «помог» приятель, вернувшийся на террасу. После этого мужчина, который не заходил в дом, проник внутрь и забрал из помещения паспорт хозяйки с банковскими картами.

Согласно судмедэкспертизе женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Один из злоумышленников уже был судим ранее. Суд учел это и назначил одному из них 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штраф в 50 тысяч рублей, а другому (который первым зашел в дом) — 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.


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