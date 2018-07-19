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12:28, 19 июля 2018 117
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В России расширят сеть федеральных дорог

В России расширят сеть федеральных дорог

К 2031 году протяженность федеральных трасс в России вырастет на треть. До 2021 года в федеральную собственность перейдет девять тысяч километров региональных дорог, пишет «Известия».

До 2026 года в подчинение передадут 5,4 километра трасс, до 2031 года еще 2,9 тысячи километров.

Таким образом, к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет чуть больше 50 тысячи километров.

Дороги будут содержать за счет российского бюджета. За судьбу магистралей продолжат отвечать власти субъектов.

Как сообщили изданию в Росавтодоре, доля федеральных трасс, которые соответствуют нормативным требованиям, к концу 2019 года должна достичь 84,7%.


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