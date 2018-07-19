В России приступили к серийному производству гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, передает
«Предприятия промышленности приступили к его серийному производству В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса „Авангард“ в эксплуатацию», — заявили в военном ведомстве.
По словам замкомандующего РВСН по вооружению генерал-майора Сергея Пороскуна, «Авангард» способен преодолеть любую систему противоракетной обороны. Крылатый боевой блок направляется к цели на высоте в несколько десятков километров в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости. При этом он маневрирует, обеспечивая непредсказуемость полета для средств ПРО.
В Минобороны также подчеркнули, что планирующий боевой блок летит ниже минимальной высоты средств противоракетной обороны, а перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен.
Напомним, о создании комплекса «Авангард» президент Владимир Путин