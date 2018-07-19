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9:22, 19 июля 2018 58
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В России приступили к серийному производству гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард»

В России приступили к серийному производству гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард»

В России приступили к серийному производству гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, передает ТАСС.

«Предприятия промышленности приступили к его серийному производству В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса „Авангард“ в эксплуатацию», — заявили в военном ведомстве.

По словам замкомандующего РВСН по вооружению генерал-майора Сергея Пороскуна, «Авангард» способен преодолеть любую систему противоракетной обороны. Крылатый боевой блок направляется к цели на высоте в несколько десятков километров в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости. При этом он маневрирует, обеспечивая непредсказуемость полета для средств ПРО.

В Минобороны также подчеркнули, что планирующий боевой блок летит ниже минимальной высоты средств противоракетной обороны, а перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен.

Напомним, о создании комплекса «Авангард» президент Владимир Путин заявил в марте во время послания Федеральному собранию.


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