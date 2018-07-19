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14:36, 19 июля 2018 116
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В пятницу в Рязанской области ожидаются сильный ветер и дожди

В пятницу в Рязанской области ожидаются сильный ветер и дожди

В пятницу, 20 июля, в Рязанской области ожидается сильный ветер и дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Временами возможен дождь, местами — гроза.

Температура воздуха ночью +15, +20 градусов, днем +23, +28 градусов.


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