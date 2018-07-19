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14:11, 19 июля 2018 234
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В программу зимней Олимпиады включили семь новых дисциплин

В программу зимней Олимпиады включили семь новых дисциплин

В среду, 18 июля, исполнительный совет МОК включил в программу зимних олимпийских игр 2022 года в Пекине семь новых дисциплин, передает «РИА Новости».

В программу игр добавили: женский бобслей среди одиночниц, смешанную эстафету в шорт-треке, прыжки на лыжах с трамплина среди смешанных команд, фристайл среди смешанных команд в лыжной акробатике, сноуборд-кросс среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Зимняя олимпиада 2022 года в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.


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