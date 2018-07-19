В программу зимней Олимпиады включили семь новых дисциплин

В среду, 18 июля, исполнительный совет МОК включил в программу зимних олимпийских игр 2022 года в Пекине семь новых дисциплин, передает «
В программу игр добавили: женский бобслей среди одиночниц, смешанную эстафету в шорт-треке, прыжки на лыжах с трамплина среди смешанных команд, фристайл среди смешанных команд в лыжной акробатике, сноуборд-кросс среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.
Зимняя олимпиада 2022 года в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.