В Петербурге рабочий спас шестилетнюю девочку от падения с девятого этажа

В Санкт-Петербурге мужчина спас шестилетнюю девочку, повисшую на внешней стороне балкона на девятом этаже. Неизвестный спустился к ней на веревке с крыши, передает
Инцидент произошел утром в четверг, 19 июля.
«В 10:14 мск сообщение поступило о том, что ребенок находится снаружи балкона девятого этажа. Спасатели прибыли в течение десяти минут, к этому моменту внизу очевидцы растянули тент на случай падения ребенка, а неизвестный мужчина спустился по веревке к ребенку и страховал ее. Наши подразделения вскрыли при помощи шанцевого инструмента дверь [квартиры] и мужчина, передал девочку сотрудникам МЧС», — рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве предположили, что мужчина оказался промышленным альпинистом, который проводил работы поблизости.
По словам очевидцев, неизвестный утром в четверг красил фасад недалеко от места происшествия.