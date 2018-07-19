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13:52, 19 июля 2018 174
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В Петербурге рабочий спас шестилетнюю девочку от падения с девятого этажа

В Петербурге рабочий спас шестилетнюю девочку от падения с девятого этажа

В Санкт-Петербурге мужчина спас шестилетнюю девочку, повисшую на внешней стороне балкона на девятом этаже. Неизвестный спустился к ней на веревке с крыши, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром в четверг, 19 июля.

«В 10:14 мск сообщение поступило о том, что ребенок находится снаружи балкона девятого этажа. Спасатели прибыли в течение десяти минут, к этому моменту внизу очевидцы растянули тент на случай падения ребенка, а неизвестный мужчина спустился по веревке к ребенку и страховал ее. Наши подразделения вскрыли при помощи шанцевого инструмента дверь [квартиры] и мужчина, передал девочку сотрудникам МЧС», — рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве предположили, что мужчина оказался промышленным альпинистом, который проводил работы поблизости.

По словам очевидцев, неизвестный утром в четверг красил фасад недалеко от места происшествия.


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