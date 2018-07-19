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12:01, 19 июля 2018 312
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В четверг на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

В четверг на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

В четверг, 19 июля, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе с 9:20 до 14:00 воды не будет на улице Солнечной, дама 4, 4-а, 4-б, 4-в, 4-а строение 1, 6, 6/1, 8, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 1-б, 3, 5, 7.

С 9:30 до 16:00 — на улице Качевской, дома 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36 корпус 1, 36 корпус 2.

С 10:30 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Ленинского Комсомола, дома 89, 91, 95, 93, 97, 103, 105-а, 104, 106, 108, 128 (с корпусами);
  • улица 14-я Линия (от улицы Осипенко до улицы Строителей);
  • улица 11-я Линия;
  • улица 12-я Линия;
  • улица Осипенко (от улицы 14-я Линия до улицы 9-я Линия);
  • улица Стройкова, дома 88, 88 корпус 1, 90, 89, 89 корпус 1, 91/41;
  • улица Островского, дом 44 корпус 2 (детсад №80).

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